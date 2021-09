Enrico Varriale indagato per stalking: sono pesantissime le accuse della sua ex (Di giovedì 30 settembre 2021) sono davvero molto pesanti le accuse dalle quali Enrico Varriale, giornalista sportivo e fino a pochi mesi fa direttore di RaiSport, dovrà difendersi. Le accuse arrivano dalla sua ex compagna che ha raccontato ai giudici di esser stata perseguitata dal giornalista tanto che al momento Varriale è indagato per stalking nei confronti della donna. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio ha disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera. Insieme alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021)davvero molto pesanti ledalle quali, giornalista sportivo e fino a pochi mesi fa direttore di RaiSport, dovrà difendersi. Learrivano dalla sua ex compagna che ha raccontato ai giudici di esser stata perseguitata dal giornalista tanto che al momentopernei confrontidonna. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio ha disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo quanto scrive oggi il CorriereSera. Insieme alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro ...

