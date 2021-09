Enrico Varriale indagato per stalking e lesioni ai danni della ex compagna. L’ex giornalista di Rai Sport nega (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Varriale è indagato per stalking. Il giornalista di Rai Sport è stato accusato dalla sua ex compagna di averla picchiata e insultata. Il gp ha decretato che lui non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla donna, né gli sarà concesso comunicare con lei. Varriale ha respinto le accuse a suo carico, dicendosi pronto alla battaglia legale per difendersi. Enrico Varriale indagato per stalking: le accuse della ex compagna In queste ore, L’ex vicedirettore di Rai Sport è al centro della cronaca per via delle accuse della sua ex ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021)per. Ildi Raiè stato accusato dalla sua exdi averla picchiata e insultata. Il gp ha decretato che lui non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla donna, né gli sarà concesso comunicare con lei.ha respinto le accuse a suo carico, dicendosi pronto alla battaglia legale per difendersi.per: le accuseexIn queste ore,vicedirettore di Raiè al centrocronaca per via delle accusesua ex ...

