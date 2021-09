Enrico Varriale indagato per «stalking, atti persecutori e lesioni personali» all’ex compagna. La replica (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Varriale “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…“. E’ la pesante accusa rivolta al giornalista di Rai Sport Enrico Varriale dall’ex compagna. Finito al centro di una delicata inchiesta della Procura di Roma, nei suoi confronti è ora scattato il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’accusa è grave: atti persecutori e lesioni personali. Dopo un’indagine per stalking e altri reati durata poco più di un mese, riporta Il Corriere della Sera, il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 settembre 2021)“Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mna…“. E’ la pesante accusa rivolta al giornalista di Rai Sport. Finito al centro di una delicata inchiesta della Procura di Roma, nei suoi confronti è ora scattato il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’accusa è grave:. Dopo un’indagine pere altri reati durata poco più di un mese, riporta Il Corriere della Sera, il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti di ...

