Enrico Varriale indagato | l’ex lo ha denunciato per stalking | le accuse gravissime e la sua replica

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il giornalista sportivo della Raiperdopo la denuncia della ex: ecco come hato alle. Uno dei giornalisti sportivi più conosciuti d’Italia, famoso per le sue forti reazioni in diretta e per le furiose litigate durante i programmi di approfondimento calcistico, in questo momento si trova in guai seri.è statodalfidanzata di lesioni personali e. La loro relazione era iniziata circa un anno fa, lei, una giovane imprenditrice, aveva deciso di lasciare le Marche per trasferirsi a Roma e convivere con il nuovo compagno, ma qualcosa è andato storto. Circa un mese fa la donna ha presentato denuncia ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Varriale

Una brutta, bruttissima storia.è suo malgrado in queste ore sotto ai riflettori per le frasi della ex compagna, che l'ha formalmente accusato di stalking e percosse . Il celebre giornalista sportivo volto storico ...Il giornalistaindagato per stalking. Le accuse arrivano direttamente dalla ex compagnaindagato per stalking all'ex compagna. Ecco nel dettaglio quanto riportato dal Corriere della ...07Enrico Varriale accusato di stalking, “mi ha picchiata e presa a schiaffi” 10:01Scommesse e usura, 11 arresti ad Augusta, “prestiti a tassi del 300% ai ludopatici” (VIDEO) 10:01Caccamo a fuoco due ...Il giornalista sportivo, nonché ex vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale è indagato per stalking nei confronti della ex compagna. A riportarlo è il Corriere della Sera, che riportando la decision ...