Eni | partnership con Irena per accelerare la transizione energetica

(Teleborsa) – Eni e l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena) hanno stretto una partnership triennale per collaborare nella promozione delle energie rinnovabili e per accelerare la transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L'accordo è stato sottoscritto dall'AD di Eni, Claudio Descalzi, e dal direttore generale di Irena, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria "Pre-COP 26". Eni e Irena collaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull'accelerazione della transizione energetica e sullo sviluppo delle energie rinnovabili, spiega una nota. In particolare, le due realtà promuoveranno l'integrazione del ...

