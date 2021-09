Eni: “Il rapporto locale di Sostenibilità, la nostra carta di identità” (Di giovedì 30 settembre 2021) Terza ed ultima giornata di lavori per l’Omc, la fiera dell’energia nel bacino del Mediterraneo, tre giorni di esposizioni e dibattiti incentrati sul futuro del settore, dalla decarbonizzazione alla Sostenibilità, alle fonti di energia rinnovabile. Eni, per l’occasione ha presentato il suo rapporto locale di Sostenibilità, con un focus proprio su Ravenna. “Eni è presente a Ravenna – commenta Alberto Manzati, responsabile del Distretto Centro Settentrionale Eni – con tutte le realtà di business, la coltivazione del gas naturale, l’attività di Versalis per quanto riguarda la chimica e le gomme, con Eni Rewind per le bonifiche, con Enipower per la generazione termoelettrica e infine con R&M per quanto riguarda il trasporto e stoccaggio di Gpl”. Alcuni numeri: il distretto Centro Settentrionale di Eni, (Dics) si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Terza ed ultima giornata di lavori per l’Omc, la fiera dell’energia nel bacino del Mediterraneo, tre giorni di esposizioni e dibattiti incentrati sul futuro del settore, dalla decarbonizzazione alla, alle fonti di energia rinnovabile. Eni, per l’occasione ha presentato il suodi, con un focus proprio su Ravenna. “Eni è presente a Ravenna – commenta Alberto Manzati, responsabile del Distretto Centro Settentrionale Eni – con tutte le realtà di business, la coltivazione del gas naturale, l’attività di Versalis per quanto riguarda la chimica e le gomme, con Eni Rewind per le bonifiche, con Enipower per la generazione termoelettrica e infine con R&M per quanto riguarda il trasporto e stoccaggio di Gpl”. Alcuni numeri: il distretto Centro Settentrionale di Eni, (Dics) si ...

