Enel Green Power lancia “Scelta Rinnovabile”, l’iniziativa per finanziare le rinnovabili con il crowdfunding (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power ha lanciato “Scelta Rinnovabile”, un’iniziativa che consente, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, di far partecipare tutti i cittadini in maniera diretta all’investimento per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche più sostenibili, coinvolgendo direttamente i territori che ospitano gli impianti. Partecipando all’iniziativa e aderendo alla raccolta fondi online, è possibile ricevere un rendimento economico nel tempo. L’obiettivo di Enel Green Power è condividere con le comunità locali i benefici che derivano dalla presenza di un impianto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) –hato “”, un’iniziativa che consente, attraverso una raccolta fondi online di, di far partecipare tutti i cittadini in maniera diretta all’investimento per la realizzazione di nuovi impiantiin Italia, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche più sostenibili, coinvolgendo direttamente i territori che ospitano gli impianti. Partecipando ale aderendo alla raccolta fondi online, è possibile ricevere un rendimento economico nel tempo. L’obiettivo diè condividere con le comunità locali i benefici che derivano dalla presenza di un impianto ...

Advertising

BlitzQuotidian0 : Enel Green Power lancia Scelta Rinnovabile, cos’è e come funziona la raccolta fondi online di crowdfunding - isabeaubless : @markorusso69 'PERCHÉ LA VITA GREEN DEI VIPS,COSTA IL DOPPIO ALLA PLEBE SPORCA,INQUINANTE E INCIVILE.. L'ANNA TRUVÀ… - AblelliD : Distratti da Fedez Ferragni Draghi Morgan Covid Green pass blabla blabla blabla ... Settimana prossima in bolletta… - principe_dei : @enelenergia Earthphone serve alla anagrafe del ANCI. Ed è un progetto UN. Mio. Tramite UE e razza di spqr a fancul… - tmancini2 : Chiama una sedicente impiegata Enel dicendo di avermi fatto un aumento alla bolletta (a me che ho ENI) ma che se pa… -