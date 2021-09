Encanto: il trailer del film Disney in arrivo in autunno (Di giovedì 30 settembre 2021) Musica, magia, colori e Sud America nel trailer di Encanto, nuovo film d'animazione Disney ambientato iN Colombia, in uscita nei cinema il 25 novembre. Walt Disney Animation Studios ha pubblicato il full trailer di Encanto, il nuovo lungometraggio che debutterà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 25 novembre. entro la fine dell'anno. Il film, che contiene le canzoni di Lin-Manuel Miranda, conferma l'arrivo di una nuova star nel cast vocale originale, l'attore John Leguizamo che presterà la sua voce al personaggio dello zio Bruno. "Sono così entusiasta di essere stato invitato alla festa", ha detto Leguizamo in un comunicato diffuso da Comicbook. "Lin-Manuel Miranda mi ha scritto un rap e sono andato fuori di testa! Inoltre, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Musica, magia, colori e Sud America neldi, nuovod'animazioneambientato iN Colombia, in uscita nei cinema il 25 novembre. WaltAnimation Studios ha pubblicato il fulldi, il nuovo lungometraggio che debutterà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 25 novembre. entro la fine dell'anno. Il, che contiene le canzoni di Lin-Manuel Miranda, conferma l'di una nuova star nel cast vocale originale, l'attore John Leguizamo che presterà la sua voce al personaggio dello zio Bruno. "Sono così entusiasta di essere stato invitato alla festa", ha detto Leguizamo in un comunicato diffuso da Comicbook. "Lin-Manuel Miranda mi ha scritto un rap e sono andato fuori di testa! Inoltre, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Encanto: il trailer del film Disney in arrivo in autunno - 3cinematographe : #Encanto: il trailer del Classico Disney ci introduce in un magico mondo - _mattia_meli : @DarthCesco era impossibile oggi hanno droppato trailer di encanto e poster di boba fett (prossimi giorni trailer??… - Think_movies : “Encanto”: il Nuovo Poster e il Trailer della nuova animazione Disney nei cinema italiani dal 25 novembre… - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il trailer di il nuovo film d'animazione della @Disney Encanto che uscirà nelle sale italiane da giovedì… -