“Encanto” | i colori del Sud America nel nuovo film d’animazione Disney

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) “”, ildellaambientato in Colombia è in uscita nei cinema il 25 novembre. Uscito il trailer ufficiale del. WaltAnimation Studios ha pubblicato il full trailer di ““, illungometraggio che debutterà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 25 novembre. Entro la fine dell’anno vedremo la magia, ie i suoni del Sud. Ecco il trailer completo ufficiale: “” racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato. Ogni ...