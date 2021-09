ENAC | pubblicato il Piano strategico nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Air taxi, droni per il trasporto merci o il rilascio di sostanze in ambito agricolo, veicoli intelligenti per la mappatura di infrastrutture. Sono tutte innovazioni che gli esperti prevedono diverranno realtà negli anni a venire, e per le quali c’è bisogno di una mappature e linee guida delle autorità. Per questo l’(Enteper l’Aviazione Civile) hailAdvanced Air Mobility – AAM (2021-2030), un documento che ha l’obiettivo di inquadrare l’ecosistema italiano e sostenere lo sviluppo della. Assieme alsono stati pubblicati una Roadmap e il relativo Business Plan. L’sta ...

Nel rapporto pubblicato oggi, l'ENAC osserva che il panorama dell'AAM è diventato "piuttosto competitivo" e comprende sia grandi player come Airbus, Boeing, Bell e Amazon sia realtà più piccole ma