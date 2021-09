Emissioni diesel - Ex manager FCA indagato rischia l' estradizione negli Usa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sergio Pasini, exdi FCA accusato dalle autorità statunitensi di diversi reati nel quadro dell'inchiesta penale sulla manipolazione delledei veicolidel costruttore italoamericano, oggi confluito in Stellantis, è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri della stazione di Vigarano Mainarda, nelle ferrarese, durante un normale controllo stradale. Dopo due giorni in carcere, l'ingegnere, attualmente impiegato presso il reparto Ricerca e Sviluppo della VM Motori di Cento (controllata dal gruppo automobilistico) e temporaneamente sospeso dalle sue funzioni, è stato rilasciato dalla corte di appello di Bologna, che non ha rilevato un eventuale pericolo di fuga. Rischio. Pasini, sottoposto a custodia cautelare in seguito a un mandato d'arresto internazionale, dovrà comparire tra 40 ...

