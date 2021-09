Emergenza climatica, il documento dei giovani al termine della Youth4Climate: “Chiudiamo l’industria dei combustibili fossili nel 2030” (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attenzione alle comunità più colpite dal cambiamento climatico e tradizionalmente meno coinvolte nei processi decisionali, trasparenza e raggiungimento degli obiettivi su base annuale e, soprattutto, la richiesta più concreta (e ambiziosa): chiudere l’industria dei combustibili fossili al più tardi entro il 2030. L’assemblea dei giovani della ‘Youth4Climate Driving Ambition’ ha approvato ieri sera, in assemblea plenaria, i messaggi chiave, articolati su quattro argomenti (nei quali, tanto per fare un esempio, le parole indigeni o comunità vulnerabili appaiono più e più volte) che, a loro volta, costituiranno la base portante di un documento più articolato da elaborare nelle prossime settimane. Le richieste ritenute più valide arriveranno sul tavolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attenzione alle comunità più colpite dal cambiamento climatico e tradizionalmente meno coinvolte nei processi decisionali, trasparenza e raggiungimento degli obiettivi su base annuale e, soprattutto, la richiesta più concreta (e ambiziosa): chiuderedeial più tardi entro il. L’assemblea deiDriving Ambition’ ha approvato ieri sera, in assemblea plenaria, i messaggi chiave, articolati su quattro argomenti (nei quali, tanto per fare un esempio, le parole indigeni o comunità vulnerabili appaiono più e più volte) che, a loro volta, costituiranno la base portante di unpiù articolato da elaborare nelle prossime settimane. Le richieste ritenute più valide arriveranno sul tavolo ...

