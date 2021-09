Elisabetta Villaggio | curiosità e vita privata della regista figlia di Paolo Villaggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021)è primadie Maura Albites: la 62enneoggi sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Raiuno “Oggi E’ Un Altro Giorno” , programma di Serena Bortone in onda a partire dalle 14:00dell’indimenticabile “Ragionier Fantozzi”, nasce a Genova il 5 giugno 1959, per poi studiare Filosofia all’Università di Bologna. Successivamente si sposta negli Stati Uniti, a Los Angeles dove segue il corso di laurea in Cinema e Televisione all’University Of South California.Ha lavorato nel piccolo schermo come assistente alla regia,, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7., ladi...