Advertising

ansa_marche : Elica: slitta tavolo Mise al 19/10, ma sarà in presenza - fisco24_info : Elica: slitta tavolo Mise al 19/10, ma sarà in presenza: Si lavora per accordo finale -

Ultime Notizie dalla rete : Elica slitta

ANSA Nuova Europa

per la terza volta la convocazione del tavolo per la vertenzaal Ministero dello Sviluppo economico. Si è passati dal 28 settembre, al primo ottobre e, ora, al 19 ottobre, in presenza, ...per la terza volta la convocazione del tavolo per la vertenzaal Ministero dello Sviluppo economico. Si è passati dal 28 settembre, al primo ottobre e, ora, al 19 ottobre, in presenza, ...Slitta per la terza volta la convocazione del tavolo per la vertenza Elica al Ministero dello Sviluppo economico. Si è passati dal 28 settembre, al primo ottobre e, ora, al 19 ottobre, in presenza, al ...Nuova data per il confronto tra vertici del Ministero, Coordinamento ed azienda: 19 ottobre FABRIANO, 30 settembre 2021 – Nuovo slittamento del vertice al Mise per la vertenza Elica. Dal ministero l’a ...