Elezioni Roma: un senatore votato dalla mafia tra i principali sostenitori di Michetti (Di giovedì 30 settembre 2021) Un senatore condannato per voto di scambio politico-mafioso è tra i principali sostenitori di Enrico Michetti nella corsa a sindaco di Roma. È l’accusa di Domani, che in un articolo di Giovanni Tizian racconta di una serata di gala organizzata la settimana scorsa per promuovere l’elezione del candidato del centrodestra al Campidoglio promossa da Marco Siclari, senatore di Forza Italia condannato in primo grado martedì scorso a 5 anni e 4 mesi per aver chiesto i voti alla ‘ndrangheta. Siclari è accusato di aver ottenuto il sostegno di un clan riferibile alla potente famiglia Alvaro nella provincia di Reggio Calabria. In cambio, due mesi dopo il voto, si sarebbe interessato per far ottenere un trasferimento a una dipendente delle Poste, una parente di Natale Lupoi, ritenuto affiliato ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Uncondannato per voto di scambio politico-mafioso è tra idi Enriconella corsa a sindaco di. È l’accusa di Domani, che in un articolo di Giovanni Tizian racconta di una serata di gala organizzata la settimana scorsa per promuovere l’elezione del candidato del centrodestra al Campidoglio promossa da Marco Siclari,di Forza Italia condannato in primo grado martedì scorso a 5 anni e 4 mesi per aver chiesto i voti alla ‘ndrangheta. Siclari è accusato di aver ottenuto il sostegno di un clan riferibile alla potente famiglia Alvaro nella provincia di Reggio Calabria. In cambio, due mesi dopo il voto, si sarebbe interessato per far ottenere un trasferimento a una dipendente delle Poste, una parente di Natale Lupoi, ritenuto affiliato ...

Advertising

CarloCalenda : Grazie a ?@FerzanOzpetek? per il suo supporto. Non facile per un artista dire per chi voterà alle elezioni. Eppure,… - CottarelliCPI : Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di… - Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - Giovannada46 : RT @Guvizzini: Amici di tuit, siamo arrivati alle elezioni. A Milano Sala non ha problemi, a Roma dobbiamo sostenere @CarloCalenda. Faccia… - nuccia20 : RT @mattiapatrini_: Le elezioni di #Roma non riguardano solo i romani, è la Capitale d’Italia! Per questo dico: FORZA @CarloCalenda! -