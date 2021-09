Elezioni Roma, rispetto ai suoi sfidanti la Raggi sembra proprio la legionaria coraggiosa di Grillo (Di giovedì 30 settembre 2021) A due settimane dal voto il 17 settembre i sondaggi sulle Elezioni a Roma indicavano ancora una situazione e di forte e diffusa indecisione da parte degli elettori (1 su 4 non ha ancora deciso), e in particolare di notevole incertezza riguardo al gradimento per Virginia Raggi che oscillerebbe, a seconda delle rilevazione dei vari istituti demoscopici, in una forbice che va dal 15% al 25%. Mentre il quadro complessivo è sempre più indecifrabile, visto che l’annunciata strabiliante performance di Enrico Michetti si sta ridimensionando di giorno in giorno, come il “consolidato” 28% di Roberto Gualtieri, l’attenzione mediatica è più che mai concentrata sui cinghiali della Raggi, benché sparsi nelle aree urbane da nord a sud, e sull’endorsement di Beppe Grillo “Avanti con coRaggio” per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) A due settimane dal voto il 17 settembre i sondaggi sulleindicavano ancora una situazione e di forte e diffusa indecisione da parte degli elettori (1 su 4 non ha ancora deciso), e in particolare di notevole incertezza riguardo al gradimento per Virginiache oscillerebbe, a seconda delle rilevazione dei vari istituti demoscopici, in una forbice che va dal 15% al 25%. Mentre il quadro complessivo è sempre più indecifrabile, visto che l’annunciata strabiliante performance di Enrico Michetti si sta ridimensionando di giorno in giorno, come il “consolidato” 28% di Roberto Gualtieri, l’attenzione mediatica è più che mai concentrata sui cinghiali della, benché sparsi nelle aree urbane da nord a sud, e sull’endorsement di Beppe“Avanti con coo” per ...

