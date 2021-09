Elefante arrabbiato si lancia contro un autobus carico di passeggeri. Ecco come va a finire

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elefante arrabbiato

Tiscali Notizie

Nel distretto indiano di Nilgiris (stato del Tamil Nadu) unnon ha gradito lapresenza du un autobus in mezzo alla strada. Così il grosso pachiderma si è scagliato contro il pullman A salvare la situazione ci ha pensato l autista mantenendo la calma. "...Fino a quando non si è iniziato a lavorarla con rese più basse e ad usare (spesso con la grazia di un?) il legno in vinificazione e affinamento la sua sembrava una strada segnata ...Nel distretto indiano di Nilgiris (stato del Tamil Nadu) un elefante non ha gradito lapresenza du un autobus in mezzo alla strada. Così il ...