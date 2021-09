eFootball 2022 | disponibile ora il nuovo gioco di calcio targato Konami

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’azienda giapponese, nota da più di venti anni per i suoi giochi videoludici sul, ha dato la notizia dell’uscita di ungratis orasulle piattaforme internet. Inizia così la nuova era del player giapponese che abbandona Pes per concentrarsi sugli online games. Una nuova esperienza calcistica videoludicalancia oggi la sua proposta innovativa Free to play con la prima stagione di contenuti.è scaricabile per il download gratuito su Playstation 5, Playstation 4 t e Xbox One e Xbox Series X/S rispettivamente tramite Playstation Store e Xbox Store. Inoltre, vi è la possibilità di un download su Pc. Di seguito i link per l’attivazione del: Download ...

Il nuovo corso della simulazione calcistica di Konami è finalmente disponibile da oggi. Pro Evolution Soccer è andato definitivamente in pensione, lasciando spazio ad, nuovo titolo di calcio dell'azienda giapponese che debutta oggi gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC . Gli interessati possono scaricare il ......' said Christian Volk, Director ofand Gaming at FIFA. 'A historic season full of ...ecosystem.' The Individual Best - EA SPORTS FIFA 22 Global Series on the Road to the FIFAe World Cup...Quest'anno la principale alternativa a Fifa 22 sarà eFootball Pes 2022. Konami ha rivoluzionato il suo gioco di calcio, quindi ne ha cambiato pure il nome.La rivoluzione del calcio inizia oggi: eFootball 2022 è disponibile su PlayStation. E c'è anche una sorpresa sui trofei del gioco.