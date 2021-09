Ecuador, stato di emergenza nelle carceri dopo la morte di 116 detenuti a Guayaquil (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente Ecuadoriano, Guillermo Lasso, ha riferito che 116 detenuti sono morti e 80 feriti dopo lo scontro registrato martedì nel carcere numero 1 di Guayaquil, noto anche come penitenziario di Litoral. Il presidente, in una conferenza stampa, ha definito “deplorevole” e “triste” l’esito della violenta rissa nel carcere, e ha rimarcato che sinora “sono stati segnalati 116 morti e circa 80 feriti; sono tutti carcerati, non sono personale civile” o guide carcerarie. “E’ deplorevole che le carceri si stiano trasformando in un territorio di contese di potere tra bande criminali”, ha sottolineato Lasso e ha affermato che una delle prime azioni per affrontare questo fenomeno è stata quella di dichiarare uno “stato di eccezione” in tutto il sistema carcerario del Paese. “Dichiarare lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidenteiano, Guillermo Lasso, ha riferito che 116sono morti e 80 feritilo scontro registrato martedì nel carcere numero 1 di, noto anche come penitenziario di Litoral. Il presidente, in una conferenza stampa, ha definito “deplorevole” e “triste” l’esito della violenta rissa nel carcere, e ha rimarcato che sinora “sono stati segnalati 116 morti e circa 80 feriti; sono tutti carcerati, non sono personale civile” o guide carcerarie. “E’ deplorevole che lesi stiano trasformando in un territorio di contese di potere tra bande criminali”, ha sottolineato Lasso e ha affermato che una delle prime azioni per affrontare questo fenomeno è stata quella di dichiarare uno “di eccezione” in tutto il sistema carcerario del Paese. “Dichiarare lo ...

