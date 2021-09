Ecuador, scontro tra gang nel carcere di Guayaquil diventa una carneficina: almeno 116 morti e 80 feriti (Di giovedì 30 settembre 2021) Uno scontro tra gang della criminalità organizzata che si trasforma in una carneficina. È successo in Ecuador, nel carcere El Litoral di Guayaquil: l'ultimo bilancio racconta... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021) Unotradella criminalità organizzata che si trasforma in una. È successo in, nelEl Litoral di: l'ultimo bilancio racconta...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Ecuador, scontro tra gang in carcere diventa una carneficina: almeno 116 morti e 80 feriti - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #ecuador, scontro tra gang nel #carcere di Guayaquil diventa una carneficina: almeno 116 #morti e 80 feriti - Gazzettino : #ecuador, scontro tra gang nel #carcere di Guayaquil diventa una carneficina: almeno 116 #morti e 80 feriti - ilmessaggeroit : Ecuador, scontro tra gang in carcere diventa una carneficina: almeno 116 morti e 80 feriti - giduso : RT @ilpost: Sono state uccise più di 100 persone in uno scontro tra bande in una prigione dell’Ecuador -