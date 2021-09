“Ecco com’è morto”. Libero De Rienzo, resi noti i risultati dell’autopsia (Di giovedì 30 settembre 2021) La sua morte, avvenuta lo scorso 15 luglio, ha sconvolto il mondo del cinema italiano e non solo. Libero De Rienzo era uno degli attori più conosciuti e apprezzati. Così quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione la notizia ha provocato stupore e dolore. L’attore, vincitore del David di Donatello nel 2002 per l’interpretazione nel film “Santa Maradona”, aveva soltanto 44 anni. Libero è morto per arresto cardiaco. Ma cosa è stato a provocare questo arresto? Fin dalle ore successive al ritrovamento si è diffusa la voce che accanto al corpo i carabinieri hanno rinvenuto una sostanza giallastra. Dai testi di laboratorio è emerso che si trattava di eroina di bassa purezza. E proprio questo particolare, secondo il primo esame medico legale, porterebbe verso un’altra causa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) La sua morte, avvenuta lo scorso 15 luglio, ha sconvolto il mondo del cinema italiano e non solo.Deera uno degli attori più conosciuti e apprezzati. Così quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione lazia ha provocato stupore e dolore. L’attore, vincitore del David di Donatello nel 2002 per l’interpretazione nel film “Santa Maradona”, aveva soltanto 44 anni.per arresto cardiaco. Ma cosa è stato a provocare questo arresto? Fin dalle ore successive al ritrovamento si è diffusa la voce che accanto al corpo i carabinieri hanno rinvenuto una sostanza giallastra. Dai testi di laboratorio è emerso che si trattava di eroina di bassa purezza. E proprio questo particolare, secondo il primo esame medico legale, porterebbe verso un’altra causa di ...

