(Di giovedì 30 settembre 2021) Giornata ‘al femminile’, quella di oggi, che oltre ad Antonella, zia Cri e Nat Cattelani, vede protagonistaDe, la chef trentina più amata dell’etere. Per la gioia di Alfio, e non solo,prepara unosalato, lodel. Ingredienti 250 g farina 00, 125 g burro, 70 ml vino bianco, 1 uovo, 8 g sale 300 g funghi champignon, 300 g salsiccia, 1 spicchio d’aglio, 100 g formaggio di malga, 1 tuorlo, 30 ml latte, semi di papavero, semi di sesamo, olio evo Procedimento Prepariamo la pasta brisè: in una ciotola misceliamo la farina ed il sale. A parte, sbattiamo l’uovo con il vino bianco. Uniamo la miscela ottenuta alla farina, insieme al burro morbido a pezzetti. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Lo avvolgiamo nella ...

Advertising

RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: panini al latte senza latte di Fulvio Marino - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: tortiglioni con ragù veloce di zia Cri - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: strudel del boscaiolo di Barbara De Nigris - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: torta a strati di Natalia Cattelani - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: pappardelle alla luciana di Mauro e Mattia Improta -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

È l'estate di Anita, che trova in sé una voce che non pensava di avere, e che la cambierà per". Casadilego, al suo esordio nel cinema nel ruolo di Anita, sarà affiancata da Tommaso Ragno nel ...Ha poi chiuso la trasmissione dando la linea, come ogni giorno, alla collega Antonella Clerici per una nuova puntata del suo E'Negli anni ‘90 Jeremy Rifkin preconizzava una rivoluzione industriale in cui i combustibili fossili sarebbero stati sostituiti dell’idrogeno. La combustione dell’idrogeno produce molta energia e non g ...La Regione Basilicata rispetti gli impegni assunti e si doti di una legge regionale sull’editoria a salvaguardia del diritto all’informazione e al lavoro” ...