Dua Lipa in passerella ruba il lavoro alla cognata Gigi Hadid (Di giovedì 30 settembre 2021) Da principessa del pop a star delle passerelle, il passo è stato breve per Dua Lipa. Dopo aver collezionato premi e riconoscimenti in campo musicale (5 BRIT Award, 3 Grammy e 2 MTV Europe Music Award) è pronta a sbancare tutto anche nel mondo della moda. Il suo debutto in passerella è andato in scena alla Milano Fashion Week e non con un brand qualunque. E' stata niente meno che Donatella Versace a volerla sulla catwalk per aprire e chiudere il fashion show meneghino. Un ruolo da vera protagonista per la cantante, mentre a sua cognata Gigi Hadid, tra le top model più amate (e pagate) e di ritorno dal periodo di maternità, è toccato solo un ruolo da comprimaria. Dua Lipa e l'amore con Anwar Hadid

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa I dischi da ascoltare a ottobre 2021 Insieme a lui c'è un cast ricchissimo ed eterogeneo: Dua Lipa, Nicki Minaj, Rina Sawayama, Gorillaz, Miley Cyrus, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Wonder e tanti altri. 'Blue Banisters' Lana Del Rey (...

Cris Nulli nuovo General Manager della piattaforma streaming LiveNow in Italia ... concerti, eventi sportivi e contenuti lifestyle, e ha collaborato con una grande varietà di artisti internazionali - tra cui, oltre a Dua Lipa, i Maroon 5, SZA, Ellie Goulding, i Gorillaz e Russell ...

Da Lady Gaga a Dua Lipa, il trend è nostalgia (canaglia) anni Cinquanta Il Messaggero Dua Lipa in passerella ruba il lavoro alla cognata Gigi Hadid Da principessa del pop a star delle passerelle, il passo è stato breve per Dua Lipa. Dopo aver collezionato premi e riconoscimenti in campo musicale (5 BRIT Award, 3 Grammy e 2 MTV Europe Music Award) ...

Versace, la SS 2022 sfila alla Milano Fashion Week con Dua Lipa e Lourdes Leon Ciccone Dua Lipa apre e chiude lo show Versace Ad aprire (e anche a chiudere) la sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021 è stata Dua Lipa . La cantante ( oltre 72 milioni di follower su IG ), al term ...

