Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 settembre 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tanti i temi che verranno affrontati: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, giovedì 30, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tanti i temi che verranno affrontati: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per ...

Advertising

GuidaTVPlus : 30-09-2021 21:24 #Rete4 Dritto e rovescio #Talkshow #Informazione #StaseraInTV - _PistisSophia : @CaligaraAnna Del Debbio, Dritto e Rovescio - AndroSabin : @Drittorovescio_ @GiuseppeConteIT Stasera, ennesimo flop di ascolti per 'dritto e rovescio'. Dispiace. Poteva essere un programma top ! - AngelsContes : Reposted from @giuseppeconte_ufficiale . . . . . . Questa sera sarò ospite a “Dritto & Rovescio”. In diretta dalle… - Mauro73432329 : -