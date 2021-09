Draghi incontra Greta e gli attivisti per il clima | “Avete ragione | dobbiamo agire velocemente“

Advertising

Corriere : Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci su... - HuffPostItalia : Draghi incontra Greta: “Giovani, avete ragione, la transizione ecologica è una necessità” - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra a Palazzo Chigi i Campioni d’Europa 2021 di #Pallavolo @Federvolley #EuroVolley Dire… - LuisaRagni : RT @Corriere: Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci su... - MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Clima, Greta Thunberg incontra Draghi. La portavoce dei Fridays for Future: “Lui sa quello che chiediamo, ora servono i f… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Governo

Il presidente del Consiglio Marioha incontrato stamane nella sede della prefettura di Milano le attiviste Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il colloquio privato è durato circa mezz'ora prima della seduta di ...'Nella loro riunione a giugno, i ministri dell'Istruzione del G20 si sono impegnati a promuovere l'insegnamento in materia di sviluppo sostenibile nei programmi didattici - segnala- A luglio, ...I ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e della Cultura, Dario Franceschini, approvano una nuova centrale a gas a Monfalcone, in provincia di Gorizia, a poche centinaia di metri dal ...“Con Greta è andata benissimo” ha detto Draghi al termine dell’incontro. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato le giovani attiviste per il clima, tra cui Greta Thunberg, in occasione ...