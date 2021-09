Draghi ha incontrato Greta e le giovani leader della lotta per il clima (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato poco dopo le 9.30 nella sede della Prefettura di Milano per un colloquio con le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Le tre giovani erano già a Palazzo Diotti all'arrivo del premier. "Milano blocca chi devasta il pianeta", si legge in uno striscione posato sulla strada dai giovani del climate Justice Platform per impedire l'accesso al MiCo dove si è aperta la conferenza Pre Cop-26. Dietro lo striscione fuori la stazione della metropolitana M1 Amendola il gruppetto composto da una ventina di attivisti si è avvolto in una rete di plastica arancione utilizzata nei cantieri per inscenare un blocco stradale che sta creando disagi alla circolazione. #Milano: blocco di ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Marioè arrivato poco dopo le 9.30 nella sedePrefettura di Milano per un colloquio con le attiviste ambientaliThunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Le treerano già a Palazzo Diotti all'arrivo del premier. "Milano blocca chi devasta il pianeta", si legge in uno striscione posato sulla strada daidelte Justice Platform per impedire l'accesso al MiCo dove si è aperta la conferenza Pre Cop-26. Dietro lo striscione fuori la stazionemetropolitana M1 Amendola il gruppetto composto da una ventina di attivisti si è avvolto in una rete di plastica arancione utilizzata nei cantieri per inscenare un blocco stradale che sta creando disagi alla circolazione. #Milano: blocco di ...

Advertising

StampaNews : Draghi ha incontrato Greta e le giovani leader della lotta per il clima - fisco24_info : Draghi ha incontrato Greta e le giovani leader della lotta per il clima: AGI - Il presidente del Consiglio Mario Dr… - callmefree1 : RT @PaoloMaddalenaA: #Draghi, dopo le ovazioni ricevute in Confindustria, secondo i dettami neoliberisti, ha incontrato i sindacati. Bene p… - CristinaPoltro4 : RT @CristinaPoltro2: Buona festa dell'Arcangelo Michele Abbiamo incontrato ed incontreremo “draghi” da sconfiggere i draghi ci sono, vanno… - CristinaPoltro2 : Buona festa dell'Arcangelo Michele Abbiamo incontrato ed incontreremo “draghi” da sconfiggere i draghi ci sono, van… -