Draghi | De Gaulle e il problema dei tacchini

Professor Quagliariello, facciamo così, si spogli dei panni del senatore e parli da esperto di De Gaulle.Ci sto, volentieri.Lo ricordo io, lei anni fa scrisse un libro De Gaulle e il gollismo, una pietra miliare, pluripremiato.Il vero riconoscimento fu che è stato l'unico libro su De Gaulle di un autore non francese, tradotto in francese.Bene, i titoli ci sono tutti. Mi dia un giudizio su questo dibattito tutto italiano e molto italiano, su Draghi al Quirinale come novello De Gaulle. Brunetta, Giorgetti. Ripeto da professore però!Veda, la mia è una biografia. E per lo storico una biografia è come dirigere un'orchestra per un musicista. Devi tener conto del contesto, della vita, delle idee, del lungo periodo e delle contingenze. Insomma, lo storico sa che ogni biografia è irripetibile, soprattutto poi ...

