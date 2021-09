Draghi al Memoriale della Shoah: «Quelle del ’38 furono leggi razziste, non razziali». E celebra Liliana Segre (Di giovedì 30 settembre 2021) Quelle del 1938 furono «leggi razziste e non “razziali”». A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi che, a Milano per gli incontri sul clima, ha fatto visita al Memoriale della Shoah. «Le leggi aprirono a una nuova stagione di discriminazioni e violenze, alla sospensione e alla soppressione dei diritti politici e civili», ha detto il premier, sottolineando come la promulgazione delle leggi antisemite da parte del regime fascista abbia generato un «uso politico dell’odio, che ha eroso le basi della nostra democrazia». Draghi ha quindi parlato della senatrice a vita Liliana Segre, che fu deportata nel 1944 ad ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021)del 1938e non “”». A dirlo è il presidente del Consiglio Marioche, a Milano per gli incontri sul clima, ha fatto visita al. «Leaprirono a una nuova stagione di discriminazioni e violenze, alla sospensione e alla soppressione dei diritti politici e civili», ha detto il premier, sottolineando come la promulgazione delleantisemite da parte del regime fascista abbia generato un «uso politico dell’odio, che ha eroso le basinostra democrazia».ha quindi parlatosenatrice a vita, che fu deportata nel 1944 ad ...

