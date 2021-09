Dopo tante ricerche che ha visto centinaia di persone impegnate, lo sconcertante ritrovamento poco fa (Di giovedì 30 settembre 2021) Notizia certificata e riportata da FanPage! Beyhan Mutlu è un uomo di 50 anni, ha origini turche e martedì scorso, Dopo una serata trascorsa con gli amici a suon di calici in alto e alcol in corpo, brillo e smarrito, ha partecipato alle ricerche di un uomo dato per disperso in un bosco. Ha scoperto solo Dopo ore che il ricercato era proprio lui. Il 28 settembre scorso per Mutlu doveva essere una tranquilla serata tra amici, trascorsa a bere un drink in loro compagnia. La moglie a tarda notte, non avendo più notizie del marito, ha provato più volte a contattarlo. Telefonate, messaggi, ogni tentativo di raggiungerlo sono state vane, fino a che alla signora non è rimasto che allertare le forze dell’ordine turche. Le squadre della Polizia hanno iniziato a cercare l’uomo, perlustrando un boschetto dove Mutlu era stato avvistato per ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021) Notizia certificata e riportata da FanPage! Beyhan Mutlu è un uomo di 50 anni, ha origini turche e martedì scorso,una serata trascorsa con gli amici a suon di calici in alto e alcol in corpo, brillo e smarrito, ha partecipato alledi un uomo dato per disperso in un bosco. Ha scoperto soloore che il ricercato era proprio lui. Il 28 settembre scorso per Mutlu doveva essere una tranquilla serata tra amici, trascorsa a bere un drink in loro compagnia. La moglie a tarda notte, non avendo più notizie del marito, ha provato più volte a contattarlo. Telefonate, messaggi, ogni tentativo di raggiungerlo sono state vane, fino a che alla signora non è rimasto che allertare le forze dell’ordine turche. Le squadre della Polizia hanno iniziato a cercare l’uomo, perlustrando un boschetto dove Mutlu era stato avvistato per ...

