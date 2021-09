Dopo la condanna di Lucano, la fiction con Fiorello scatena la Vigilanza Rai: chi paga per quei soldi buttati? (Di giovedì 30 settembre 2021) La fiction Rai con Beppe Fiorello che aveva fatto diventare “santo subito” Mimmo Lucano diventa materia per i commissari della Vigilanza Rai, alla luce della pesante condanna dell’ex sindaco di Riace. «La dura condanna del sindaco di Riace Mimmo Lucano, seppure in primo grado e quindi ancora non definitiva, apre comunque un tema nella gestione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo». Lo dichiara Daniela Santanchè, capogruppo di Fdi in Commissione Vigilanza. LEGGI ANCHE "Lucano gestiva un sistema clientelare sui migranti". Chiesti 7 anni e 11 mesi per l'ex sindaco di Riace Crolla la nuova icona della sinistra: Mimmo Lucano prende solo 21 voti a Riace «La Rai – prosegue la senatrice di FdI – infatti nel 2017 ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) LaRai con Beppeche aveva fatto diventare “santo subito” Mimmodiventa materia per i commissari dellaRai, alla luce della pesantedell’ex sindaco di Riace. «La duradel sindaco di Riace Mimmo, seppure in primo grado e quindi ancora non definitiva, apre comunque un tema nella gestione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo». Lo dichiara Daniela Santanchè, capogruppo di Fdi in Commissione. LEGGI ANCHE "gestiva un sistema clientelare sui migranti". Chiesti 7 anni e 11 mesi per l'ex sindaco di Riace Crolla la nuova icona della sinistra: Mimmoprende solo 21 voti a Riace «La Rai – prosegue la senatrice di FdI – infatti nel 2017 ha ...

robertosaviano : Le motivazioni della sentenza che condanna il boss Bidognetti e il suo avvocato per minecce mafiose a me e a Rosari… - brandobenifei : La solidarietà non può essere un crimine. Sono vicino a #MimmoLucano e alla sua famiglia dopo la condanna, che va… - AlessiaMorani : #Salvini dopo avere messo alla gogna per anni attraverso #Morisi una quantità impressionante di persone si dice “di… - bruttomonello : RT @SecolodItalia1: Dopo la condanna di Lucano, la fiction con Fiorello scatena la Vigilanza Rai: chi paga per quei soldi buttati? https://… - Frances59546252 : Nebbia profonda,paura,tristezza, interrogativi sono calati nel Paese dopo la condanna di M.Lucano reo di avere inte… -