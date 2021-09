Donna di 68 anni trovata morta ad Ardea: il figlio indagato per omicidio (Di giovedì 30 settembre 2021) Una pensionata di 68 anni e vedova, Graziella Bartolotta , è stata trovata morta ieri in casa nella sua villetta di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea , alle porte di : era in bagno, a ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Una pensionata di 68e vedova, Graziella Bartolotta , è stataieri in casa nella sua villetta di Tor San Lorenzo, frazione del comune di, alle porte di : era in bagno, a ...

Advertising

Agenzia_Italia : Muore donna di 20 anni e la Slovenia sospende l'uso di Johnson & Johnson - mauroberruto : Stanotte la foto di un pass, il timbro “exit”; “Sono sull’aereo, sto nascendo una seconda volta”; la sigla del volo… - mara_carfagna : Oggi finisce l'era di Angela #Merkel: una donna che ha segnato la storia d'Europa negli anni delle grandi crisi. Ab… - JohnHard3 : RT @GenCar5: L'odio per #GretaThunberg è ripartito alla grande, Giovane, donna, asperger, un bersaglio perfetto. Non accettano che una raga… - BCarazzolo : RT @GenCar5: L'odio per #GretaThunberg è ripartito alla grande, Giovane, donna, asperger, un bersaglio perfetto. Non accettano che una raga… -