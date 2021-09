Domani i quattro candidati la fanno finita, ecco dove e come (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ultimo siluro sulla campagna elettorale della Capitale è arrivato lunedì extraraccordo. Dalle colonne della Stampa di Torino. Intervista, rumorosissima, a un ministro varesotto, il leghista Giancarlo Giorgetti. Convinto dell’inevitabile sconfitta di Enrico Michetti, Giorgetti ha fatto senza giri di parole un endorsement in piena regola a Carlo Calenda. A sei giorni dal voto. Sconquasso ovunque. Per il Pd, lo dicono per prime Monica Cirinnà e Valeria Fedeli, si tratta della dimostrazione che il leader di Azione “è di destra”. Mentre da quella parte è una corsa a smentire le parole del ministro. Convergono dichiarazioni di sostegno convinto a Michetti sia di Salvini sia di Meloni, si spende pure Silvio Berlusconi. Il fulmine a ciel sereno, alla fine, fa quasi un favore all’avvocato. Il centrodestra si ricompatta e Michetti ci guadagna una chiusura di campagna elettorale insperata. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ultimo siluro sulla campagna elettorale della Capitale è arrivato lunedì extraraccordo. Dalle colonne della Stampa di Torino. Intervista, rumorosissima, a un ministro varesotto, il leghista Giancarlo Giorgetti. Convinto dell’inevitabile sconfitta di Enrico Michetti, Giorgetti ha fatto senza giri di parole un endorsement in piena regola a Carlo Calenda. A sei giorni dal voto. Sconquasso ovunque. Per il Pd, lo dicono per prime Monica Cirinnà e Valeria Fedeli, si tratta della dimostrazione che il leader di Azione “è di destra”. Mentre da quella parte è una corsa a smentire le parole del ministro. Convergono dichiarazioni di sostegno convinto a Michetti sia di Salvini sia di Meloni, si spende pure Silvio Berlusconi. Il fulmine a ciel sereno, alla fine, fa quasi un favore all’avvocato. Il centrodestra si ricompatta e Michetti ci guadagna una chiusura di campagna elettorale insperata. ...

LucaBizzarri : La cosa che mi fa imbestialire non è tanto che @FASTWEBHelp non funziona da stamattina e dopo quattro ore che gli h… - tiziana_lisa : RT @AlessandroFusi9: Domani il nostro presidente del Consiglio avrà un importante incontro con quattro adolescenti, una dei quali non va a… - FightFo09963324 : RT @AlessandroFusi9: Domani il nostro presidente del Consiglio avrà un importante incontro con quattro adolescenti, una dei quali non va a… - catenaaurea66 : RT @AlessandroFusi9: Domani il nostro presidente del Consiglio avrà un importante incontro con quattro adolescenti, una dei quali non va a… - mariacarla1963 : RT @AlessandroFusi9: Domani il nostro presidente del Consiglio avrà un importante incontro con quattro adolescenti, una dei quali non va a… -