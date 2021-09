Domani esce “Un po’”, il nuovo singolo della cantante ischitana Gioia (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – “Un po’“, ultimo brano di Gioia, parla di una ragazza innamorata al punto che smania per avere le attenzioni dell’altra persona che, però, non ricambia questo sentimento. Il mood del pezzo è a tratti ironico ed evidenzia come a volte l’amore può farci umiliare, accecandoci e facendoci dimenticare delle cose davvero importanti. Il senso della canzone è che ognuno di noi dovrebbe bastare a se stesso per trovare un proprio equilibrio e un senso di realizzazione nella vita. «In ogni mia canzone mi piace raccontare una storia. Alcune sono autobiografiche, altre per niente, altre ancora contengono sprazzi della mia vita – spiega l’artista – In questo caso, ho scritto “Un po’” pensando a una persona che non viene del tutto corrisposta nei sentimenti e cerca disperatamente attenzioni da parte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – “Un po’“, ultimo brano di, parla di una ragazza innamorata al punto che smania per avere le attenzioni dell’altra persona che, però, non ricambia questo sentimento. Il mood del pezzo è a tratti ironico ed evidenzia come a volte l’amore può farci umiliare, accecandoci e facendoci dimenticare delle cose davvero importanti. Il sensocanzone è che ognuno di noi dovrebbe bastare a se stesso per trovare un proprio equilibrio e un senso di realizzazione nella vita. «In ogni mia canzone mi piace raccontare una storia. Alcune sono autobiografiche, altre per niente, altre ancora contengono sprazzimia vita – spiega l’artista – In questo caso, ho scritto “Un po’” pensando a una persona che non viene del tutto corrisposta nei sentimenti e cerca disperatamente attenzioni da parte ...

