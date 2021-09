Disney+ finalmente lo annuncia | The Book of Boba Fett arriverà il 29 dicembre

(Di giovedì 30 settembre 2021)è pronta a mettere il turbo:ta l’uscita della serie che avrà protagonista un altro mandaloriano, ben più famoso di quello interpretato da Pedro Pascal:! TheofMancava solo una data certa, ed ora eccola qua: Disney, con un post rimbalzato sui suoi social, hato la data di uscita della serie TV dedicata al cacciatore di taglie più famoso della galassia,. Quella che potremmo definire una prosecuzione spirituale di ciò che è iniziato con The Mandalorian hauna data di uscita: 292021. Si chiamerà Theofe sarà, tecnicamente, uno spin-off di The ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ finalmente

Torna il grande cinema d'animazione targatoe lonel posto dove più gli compete: la sala. A differenza di Raya e l'ultimo drago , uscito in contemporanea sulla piattaforma streaming+, il nuovo lungometraggio Encanto ...... giocosità, sorrisi e colori: dopo due anni di sospensione per la pandemia, tornain ...Alice accompagnata dal Bianconiglio e dal ticchettio dell'orologio firmato dalla disegnatrice...Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la Disney ha in programma l'arrivo di più di 10 serie di Star Wars entro il 2023.Dopo una lunga attesa, la Disney ha finalmente rivelato la data d'uscita su Disney+ della serie The Book of Boba Fett!