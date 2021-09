Dipendenti del McDonald’s e volantori ripuliscono la spiaggia di Santa Teresa (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis Si sono svolte ieri mattina “le giornate insieme a te per l’ambiente” promosse da McDonald’s e che hanno visto Dipendenti e clienti che volontariamente hanno scelto di ripulire dai rifiuti lasciati da cittadini poco educati, la spiaggia di Santa Teresa e il tratto di lungomare adiacente ed ancora via Smaldone a Mercatello proprio nei pressi del McDonald’s . L’iniziativa che ha visto anche la collaborazione del Comune di Salerno e di Salerno Pulita, ha avuto come preciso scopo quello di contrastare il fenomeno del littering, ovvero, come abbiamo detto dell’abbandono dei rifiuti per strada. Dalle 10 di ieri mattina, dunque, i volontari tutti armati di scope, palette e attrezzi per la raccolta dei rifiuti hanno raccolto ben otto sacchi di rifiuti indifferenziati, 2 ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis Si sono svolte ieri mattina “le giornate insieme a te per l’ambiente” promosse dae che hanno vistoe clienti che volontariamente hanno scelto di ripulire dai rifiuti lasciati da cittadini poco educati, ladie il tratto di lungomare adiacente ed ancora via Smaldone a Mercatello proprio nei pressi del. L’iniziativa che ha visto anche la collaborazione del Comune di Salerno e di Salerno Pulita, ha avuto come preciso scopo quello di contrastare il fenomeno del littering, ovvero, come abbiamo detto dell’abbandono dei rifiuti per strada. Dalle 10 di ieri mattina, dunque, i volontari tutti armati di scope, palette e attrezzi per la raccolta dei rifiuti hanno raccolto ben otto sacchi di rifiuti indifferenziati, 2 ...

