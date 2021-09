Di Lorenzo | “Delusi da questo risultato Ora pensiamo subito a domenica”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Anche Giovanni Diha commentato la sconfitta contro lo Spartak Mosca: “C’è stato un po’ di nervosismo dopo una partita difficile e con decisioni arbitrali un po’ così. Siamoperché volevamo vincere, non ci siamo riusciti e ci dispiace. Un uomo in meno si sente, è sempre difficile, soprattutto con tante partite ravvicinate. La partita l’abbiamo fatta, dispiace per i gol presi ma adesso”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo la deludente sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca Diha parlato ai microfoni di Sky della partita. Queste le parole del giocatore: 'C'è stato un ... Siamoe rammaricati per ...A Sky Sport, al termine di Napoli - Spartak Mosca , è intervenuto il difensore del Napoli Giovanni Di, rilasciando alcune dichiarazioni:Non massiccio il turnover per Spalletti, con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni decidono, dopo ilche lascia i suoLo stesso VARsul finire di primo tempo ...Però la partita l’abbiamo fatta e siamo delusi' Un uomo in meno è sempre difficile. E’ stata una partita difficile con tante decisioni arbitrali un pò cosi. Al termine del ko interno del Napoli contro ...