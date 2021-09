Advertising

Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Mattia Destro: 'Ballardini, mio figlio, i tifosi, così sono rinato. E ora voglio l’azzurro'… - sportli26181512 : Destro: 'Ballardini, mio figlio, i tifosi del Genoa, così sono rinato. E ora voglio l’azzurro': Destro: 'Ballardini… - serieAnews_com : ???? Mattia #Destro pensa già al prossimo gol che vuole segnare in #SerieATIM: 'Lo farò ancora più strano...' ?? - 1canalesport : Ballardini cambia ancora il Genoa, ma si aggrappa sempre a Destro - buoncalcio : #RassegnaStampa del 27 Settembre, Gazzetta: #Destro da Nazionale? #Genoa, Ballardini: “A Salerno sarà durissima”… -

Ultime Notizie dalla rete : Destro Ballardini

Primocanale

Non è stato soltanto il miglior avvio di stagione nella carriera per Mattia. I numeri dicono molto - 4 centri in 4 presenze - , ma nel caso dell'attaccante del Genoa bisogna andare oltre. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di ......gol di. L'edizione genovese de La Repubblica oggi in edicola spiega che i senatori del Genoa hanno finora sfoderato prestazioni di alto livello che hanno consentito alla squadra di...L'attaccante classe 1991 sogna di tornare a vestire la maglia dell'Italia dopo un avvio di stagione al top con 4 gol in 4 partite in Serie A.La partita Salernitana - Genoa del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A ...