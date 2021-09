Denis Dosio sbarca su OnlyFans: polemica sui social (Di giovedì 30 settembre 2021) Denis Dosio, l’influencer che durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip era stato squalificato dopo aver pronunciato un’espressione blasfema, ha deciso di sbarcare su OnlyFans, la piattaforma dove possono essere caricati contenuti anche molto sensuali per i fan che decidono di abbonarsi. Nuova avventura per Denis Dosio. L’influencer, che durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip era stato squalificato per aver pronunciato un’espressione blasfema, ha deciso di sbarcare anche su OnlyFans, la piattaforma, molto controversa, dove è possibile caricare anche contenuti particolarmente sensuali per i fan che decidono di abbonarsi. Una decisione che è stata annunciato con un scatto osé da parte di Denis ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 30 settembre 2021), l’influencer che durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip era stato squalificato dopo aver pronunciato un’espressione blasfema, ha deciso dire su, la piattaforma dove possono essere caricati contenuti anche molto sensuali per i fan che decidono di abbonarsi. Nuova avventura per. L’influencer, che durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip era stato squalificato per aver pronunciato un’espressione blasfema, ha deciso dire anche su, la piattaforma, molto controversa, dove è possibile caricare anche contenuti particolarmente sensuali per i fan che decidono di abbonarsi. Una decisione che è stata annunciato con un scatto osé da parte di...

