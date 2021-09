Denis Dosio bacia in bocca un uomo famoso per promuovere il suo OnlyFans (Di giovedì 30 settembre 2021) Denis Dosio ha da poco debuttato su OnlyFans e lo ha fatto organizzando le cose in grande e collaborando fin da subito con Mario Adrion, modello di Versace e ballerino che qualche mese fa ha tentato la scalata televisiva partecipando ad American Idol. ? Mario Adrion e Denis Dosio si sono beccati sul lago di Como per realizzare proprio dei contenuti per OnlyFans. In occasione del loro incontro (avvenuto senza maglietta, non chiedetemi perché) si sono anche dati un bacio a stampo sulle labbra. “Avevi mai baciato un uomo prima?“, gli ha poi chiesto il modello. “Mai, tu sei il primo” ha risposto Dosio. Denis Dosio OnlyFans: le prime foto ufficiali e perché si è iscritto ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 settembre 2021)ha da poco debuttato sue lo ha fatto organizzando le cose in grande e collaborando fin da subito con Mario Adrion, modello di Versace e ballerino che qualche mese fa ha tentato la scalata televisiva partecipando ad American Idol. ? Mario Adrion esi sono beccati sul lago di Como per realizzare proprio dei contenuti per. In occasione del loro incontro (avvenuto senza maglietta, non chiedetemi perché) si sono anche dati un bacio a stampo sulle labbra. “Avevi maito unprima?“, gli ha poi chiesto il modello. “Mai, tu sei il primo” ha risposto: le prime foto ufficiali e perché si è iscritto ...

