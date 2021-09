Del Piero fa tremare i tifosi della Juventus: “Dal centrocampo in avanti è inarrestabile! Attenzione ad alcune big europee” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ieri sicuramente il protagonista indiscusso della partita contro il Chelsea è stato Federico Chiesa. L’esterno della Juventus ha messo in campo tutte le sue migliori qualità, ed oltre al gol che ha deciso il match, ha partecipato al successo bianconero con una prestazione da urlo. Il suo nome è stato il più celebrato da tutti gli opinionisti sportivi e dagli appassionati di calcio in generale. A parlare dell’esterno della sua Juventus, anche la leggenda Alex Del Piero, che ha evidenziato lo strapotere del numero 22. Ma Pinturicchio ha voluto mandare un messaggio di allerta alla società torinese sul futuro di Chiesa, che ha fatto tremare i tifosi juventini: “Dal centrocampo in avanti, diventa veramente ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Ieri sicuramente il protagonista indiscussopartita contro il Chelsea è stato Federico Chiesa. L’esternoha messo in campo tutte le sue migliori qualità, ed oltre al gol che ha deciso il match, ha partecipato al successo bianconero con una prestazione da urlo. Il suo nome è stato il più celebrato da tutti gli opinionisti sportivi e dagli appassionati di calcio in generale. A parlare dell’esternosua, anche la leggenda Alex Del, che ha evidenziato lo strapotere del numero 22. Ma Pinturicchio ha voluto mandare un messaggio di allerta alla società torinese sul futuro di Chiesa, che ha fattojuventini: “Dalin, diventa veramente ...

