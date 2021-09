Deborah Kerr | i migliori film della grande attrice scozzese

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 1921 nasceva in Scozia, fra le maggiori star degli anni Cinquanta: ripercorriamo i suoiruoli, da Narciso nero al thriller Suspense. Fra le sequenze in assoluto più iconiche dell'immaginario cinematografico di ogni tempo si può annoverare senz'altro il bacio appassionato fra Burt Lancaster esdraiati sulla spiaggia, con le onde che si infrangono ai loro piedi. È un paradosso legato alla: se la scena d'amore di Da qui all'eternità costituisce una delle vette di erotismo per gli standardHollywood degli anni Cinquanta, in compensoha incarnato un modello di femminilità ben più posata e rassicurante. L'eleganza e ...