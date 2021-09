David Bowie: tutto ciò che sappiamo su Toy, l'album perduto (Di giovedì 30 settembre 2021) Definire David Bowie semplicemente un cantante è riduttivo per il suo talento multiforme, che si è nutrito di arte figurativa, teatro, danza e letteratura, in cui canzoni erano solo il prodotto finale di un lungo processo creativo. Sono passati quasi sei anni da quel nefasto 10 gennaio del 2016, il giorno della sua morte, ma, per fortuna, tra pochi mesi potremo ascoltare alcuni brani inediti del Duca Bianco grazie alla pubblicazione dell'album perduto Toy. Il disco doveva essere pubblicato nel 2001 come seguito di Hours del 1999, ma venne archiviato dopo una lunga disputa tra l'artista e la sua etichetta del tempo, la Virgin. A partire dal 2000, Bowie iniziò a lavorare a una raccolta di canzoni composte alla fine degli anni Sessanta, tutte nuovamente incise per quello che lui stesso aveva dichiarato ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 settembre 2021) Definiresemplicemente un cantante è riduttivo per il suo talento multiforme, che si è nutrito di arte figurativa, teatro, danza e letteratura, in cui canzoni erano solo il prodotto finale di un lungo processo creativo. Sono passati quasi sei anni da quel nefasto 10 gennaio del 2016, il giorno della sua morte, ma, per fortuna, tra pochi mesi potremo ascoltare alcuni brani inediti del Duca Bianco grazie alla pubblicazione dell'Toy. Il disco doveva essere pubblicato nel 2001 come seguito di Hours del 1999, ma venne archiviato dopo una lunga disputa tra l'artista e la sua etichetta del tempo, la Virgin. A partire dal 2000,iniziò a lavorare a una raccolta di canzoni composte alla fine degli anni Sessanta, tutte nuovamente incise per quello che lui stesso aveva dichiarato ...

