Dati Covid 30 settembre | 51 morti | 3 804 casi Quasi l’80% degli italiani ha completato la vaccinazione

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 3.804 i contagi da19 in Italia oggi, 302021, secondo numeri edel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 51. Da ieri sono stati 308.836 i tamponi con un tasso positività all’1,23%. Sono 440 le terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri. Da ieri 5.714 guariti, 4.447.126 da inizio pandemia. Superata quota 84 milioni di dosi di vaccino Idelle vaccinazioni segnano un incremento notevole. Sono infatti 71.611 le terze dosi del vaccino contro il19 somministrate in Italia, il 7,69% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva-richiamo. Gliche hanno avuto almeno una dose sono, invece, 45.126.105, l’83,55% della popolazione over 12, mentre quelli che hanno ...

LAZIO - Sono 275 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid 19 nel bollettino della regione. Quattro i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive. TRENTINO L'ultimo giorno di settembre non presenta decessi da Covid-19, ed i nuovi contagi sono 26.