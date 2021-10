Dalle amministrative nessun effetto voto sul governo Draghi. Ma peserà il risultato della Lega (Di giovedì 30 settembre 2021) Il premier è stato chiaro: il governo non può perdere la sua efficacia. Tuttavia l'esito del voto potrebbe portare fibrillazioni nella maggioranza. Che farà la Lega sul Catasto o sul dopo quota 100? Ecco i rischi del dopo-urne Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 settembre 2021) Il premier è stato chiaro: ilnon può perdere la sua efficacia. Tuttavia l'esito delpotrebbe portare fibrillazioni nella maggioranza. Che farà lasul Catasto o sul dopo quota 100? Ecco i rischi del dopo-urne

Advertising

MassimilianRic : RT @MassimilianRic: #FanPage scopre a 2 giorni dalle elezioni amministrative lo strisciante atteggiamento fascista (il fascismo non esiste… - Fabioraciti1 : RT @MassimilianRic: #FanPage scopre a 2 giorni dalle elezioni amministrative lo strisciante atteggiamento fascista (il fascismo non esiste… - AnnalisaScarne2 : COME SI VOTA? ?? Per le amministrative di #Roma si vota: ?? Domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23; ?? Lunedì 4 o… - MassimilianRic : #FanPage scopre a 2 giorni dalle elezioni amministrative lo strisciante atteggiamento fascista (il fascismo non esi… - Tribeca1_ : @CarlaTorcuato @Ariachetira Il fatto dice che è accaduto un mese e mezzo fa ma stranamente uscito a 1 settimana dal… -