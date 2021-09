Dal 1 al 4 ottobre torna nelle piazza italiane la Mela di AISM (Di giovedì 30 settembre 2021) ... Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS con WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali. Leggi su reggio2000 (Di giovedì 30 settembre 2021) ... Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS con WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.

Advertising

marcodimaio : Si continua la strada della #semplificazione della PA iniziata con il Governo Renzi. Dal primo ottobre per accedere… - ItalyMFA : #VociFarnesina??? La #Farnesina ospita un’importante collezione d'arte e design contemporanei #CollezioneFarnesina.… - ligabue : Di chi era questa playlist? Lo scoprirai in “Ligabue – È andata così”, dal 12 ottobre in esclusiva su #RaiPlay… - dfgabry : ??? CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE??? Vi aspettiamo, venerdì 1 ottobre, dalle 18:00 alle 23:00, al Piazzale degli Eroi… - AUSLRomagna : Pronto Soccorso: dal 12 ottobre cambia il triage. Introdotta la priorità 'azzurra' -