Da oggi su Netflix la collezione “Insieme per il nostro pianeta”

Da oggi disponibile su Netflix "Insieme per il nostro pianeta", una nuova collezione di storie di sostenibilità. Ogni storia ha la capacità di ispirare le persone: quella del nostro pianeta è una riflessione epica sulla nostra attualità. Gli ideatori la raccontano in modi molto diversi su Netflix: attraverso l'amicizia di un regista con un polpo nel documentario premiato agli Oscar Il mio amico in fondo al mare, o tramite i viaggi di Zac in Zac Efron: con i piedi per terra. Per aiutare gli abbonati a scoprire alcune di queste straordinarie storie e a capire meglio cosa sta succedendo al pianeta, Netflix ne ha selezionate più di trenta in una collezione chiamata "Together for Our ...

