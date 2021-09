Da filtri del vino a oggetti di design: il progetto astigiano di Martina Bodda in agli Oscar Green (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo aver vinto il premio Oscar Green regionale Martina Bodda, giovane imprenditrice astigiana dell'azienda vitivinicola "Tenuta La Pergola" di Cisterna d'Asti, vola a Roma per la finale nazionale ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo aver vinto il premioregionale, giovane imprenditrice astigiana dell'azienda vitivinicola "Tenuta La Pergola" di Cisterna d'Asti, vola a Roma per la finale nazionale ...

Advertising

croma64 : RT @viola23: @gianlucac1 @ThManfredi E del fatto che in vari studi indipendenti abbiano dimostrato che i purificatori d’aria dotati di filt… - Gerard_leao : forse i finti influencer falliti di insta non l'hanno capito come funziona qua, devi crearti un personaggio, devi d… - viola23 : @gianlucac1 @ThManfredi E del fatto che in vari studi indipendenti abbiano dimostrato che i purificatori d’aria dot… - maisonnakamoto : innamorata di lui e del fatto che usa 0 filtri e posso amare ogni sua piccola imperfezione (laddove ce ne fossero) - SkydAnc3R : Robe del genere ma neanche quando monti i tuoi filmatini casalinghi fatti con la GoPro su un PC di otto anni fa. Ci… -