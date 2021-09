Ct Portogallo: «Ronaldo in Nazionale fino a 40 anni? Valuterà lui» (Di giovedì 30 settembre 2021) “Cristiano Ronaldo in Nazionale fino a 40 anni? Per prima cosa dobbiamo essere qui entrambi…”. Con questa battuta il ct del Portogallo, Fernando Santos, si è espresso in merito ai rumors secondo cui CR7 – a segno ieri nel successo del Manchester United sul Villarreal in Champions League – voglia giocare ancora a lungo. “Non ho la sfera di cristallo per vedere il futuro, lui è l’unico che può rispondere, in base a come sta fisicamente – ha aggiunto – Ma prenderà una decisione guardando come sta di giorno in giorno”. Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) “Cristianoina 40? Per prima cosa dobbiamo essere qui entrambi…”. Con questa battuta il ct del, Fernando Santos, si è espresso in merito ai rumors secondo cui CR7 – a segno ieri nel successo del Manchester United sul Villarreal in Champions League – voglia giocare ancora a lungo. “Non ho la sfera di cristallo per vedere il futuro, lui è l’unico che può rispondere, in base a come sta fisicamente – ha aggiunto – Ma prenderà una decisione guardando come sta di giorno in giorno”.

