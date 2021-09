CSKA Sofia-Bodo/Glimt, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nello stesso girone della Roma, quello C, si affrontano CSKA Sofia e Bodo/Glimt. I padroni di casa sono stati seppelliti da una valanga di gol nel match d’apertura contro la Roma. I bulgari sono riusciti a passare in vantaggio prima di essere travolti dalla manita giallorossa. Gli ospiti invece si sono imposti contro gli ucraini del Zorya: un secco 3-1 con cui i norvegesi si sono portati in vetta alla classifica insieme alla squadra allenata da Josè Mourinho. La squadra di Ljuboslav Penev cerca a tutti i costi i tre punti, per non compromettere già dalla seconda partita il proprio percorso nel raggruppamento. Gli uomini di Kjetil Knutsen potranno affrontare la trasferta bulgara senza troppe ansie, forti di una classifica che al momento sorride ai norvegesi. Le ultime da CSKA ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Nello stesso girone della Roma, quello C, si affrontano. I padroni di casa sono stati seppelliti da una valanga di gol nel match d’apertura contro la Roma. I bulgari sono riusciti a passare in vantaggio prima di essere travolti dalla manita giallorossa. Gli ospiti invece si sono imposti contro gli ucraini del Zorya: un secco 3-1 con cui i norvegesi si sono portati in vetta alla classifica insieme alla squadra allenata da Josè Mourinho. La squadra di Ljuboslav Penev cerca a tutti i costi i tre punti, per non compromettere già dalla seconda partita il proprio percorso nel raggruppamento. Gli uomini di Kjetil Knutsen potranno affrontare la trasferta bulgara senza troppe ansie, forti di una classifica che al momento sorride ai norvegesi. Le ultime da...

