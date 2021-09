“Cry Macho – Ritorno a casa” | il nuovo film di Eastwood | trailer e uscita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Cry”, ildi Clintè in arrivo nei cinema italiani il 2 dicembre 2021. Uscito anche ilufficiale in Italiano. Negli Stati Uniti è uscito a metà Settembre, in Italia arriverà a Dicembre, ilneo-western di Clintè uno deipiù attesi per questo 2021. Il regista, a 91 anni, torna sulle scene e dietro la macchina da presa per regalarci un’altra emozionante storia, fatta di redenzione e legami profondi. “Cry” è ispirato all’omonimo romanzo di N. Richard Nash e scritto da Nick Schenk, racconta la storia di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli ormai in rovina, che accetta l’incarico di un ex boss di ...